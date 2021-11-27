‘Beşli çeteye iş güç verenlerin soğan ekmek yeme zamanı çoktan geldi de geçiyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Simit çay hesabıyla iktidara gelenler bugün diyorlar ki 'Biz soğan ekmek yemeye hazırız.' Kusura bakmayın, vatandaşımız uzun zamandan beri soğan ekmek yiyor. Sizin sarayda oturanların, sarayın etrafında ballı ihaleler alanların, o beşli çeteye iş güç verenlerin soğan ekmek yeme zamanı çoktan geldi de geçiyor. Bu ülkede soğan ekmek yenecekse siz yiyeceksiniz, vatandaş yemeyecek" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa il binasının açılışına katıldı.

“MİLLET İTTİFAKI’NIN BELİRLEDİĞİ ADAY CUMHURBAŞKANI OLACAK”

Büyük coşkunun yaşandığı açılış töreninde konuşan Salıcı, CHP ve Millet İttifakı’nın gelecek seçimlerde iktidar olacağını belirterek, “Parlamento çoğunluğunu sağlayacak ve Millet İttifakı’nın belirlediği cumhurbaşkanı adayı bu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olacak” dedi.

“BURSA’YI KAYBETTİK AMA 11 BÜYÜKŞEHİRİ KAZANDIK”

Türkiye’de yaşayan her iki kişiden birinin CHP’li belediyelerden hizmet aldığını söyleyen Salıcı, şunları kaydetti:

* Artık bu ülkede AKP’nin yaratmış olduğu 20 yıllık zulmü ortadan kaldırmanın vakti geldi. 2019 seçimlerinde yerel seçimlerde partimiz Millet İttifakı ile beraber önemli bir başarı kazandı.

* İçimizde bir ukte var. Yerel seçimlerde, Bursa’yı kaybettik belki ama emin olun, Türkiye’de 11 büyükşehiri kazandık. Türkiye’de şu anda her 2 vatandaşımızdan birisi bizim belediye başkanlarımızdan hizmet alıyor ve pandemi sürecinde devletin yapamadığını, iktidarın yapamadığını bizim belediye başkanlarımız yaptı.

* Ne diyorlardı? ‘Cumhuriyet Halk Partililer iktidara gelirse, size sosyal yardımları keserler’ diyorlardı. Bizim belediye başkanlarımız sosyal yardımları kesmeyi bir kenara bırakın, vatandaşa yardım elini uzatmak için özel çaba gösterdi ve o çabadan rahatsız olan iktidar belediye başkanlarımızı engellemek için elinden geleni yaptı.

“BU DURUMDAN ERDOĞAN SORUMLUDUR”

Türkiye’de geçen hafta ticaretin neredeyse gerçekleştirilemediğini, Türkiye’nin içinde bulunduğu bu durumdan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutan Salıcı, şöyle konuştu:

* Türkiye, öyle bir noktaya geldi ki artık yarım simit satan simitçiler, taze ekmekle bayat ekmeği ayrı fiyatlandıran fırınlarımız var. Ekmek fiyatının 3-4 liraya doğru gideceğini fırıncılar söylüyor. Dönüp bakıyoruz, çalışanların maaşında bir artış var mı? Asgari ücretle çalışanlar nasıl geçinsin?

* Esnaf, sattığı malın yerine yeni malı aynı fiyattan koyamayacağını bile bile nasıl bu ülkede hayatını devam ettirsin? Bunların hiçbirinin cevabı yok ama hamaset, küfür, insanlara hakaret diyorsanız iktidar kanadında hepsi var.

“BU ÜLKEDE SOĞAN EKMEK YENECEKSE SİZ YİYECEKSİNİZ”

Salıcı, vatandaşların soğan ekmek yediğini iddia ederek, şöyle konuştu:

* Simit çay hesabıyla iktidara gelenler bugün diyorlar ki ‘Biz soğan ekmek yemeye hazırız.’ Kusura bakmayın, vatandaşımız uzun zamandan beri soğan ekmek yiyor.

* Sizin sarayda oturanların, sarayın etrafında ballı ihaleler alanların, o beşli çeteye iş güç verenlerin soğan ekmek yeme zamanı çoktan geldi de geçiyor.

* Bu ülkede soğan ekmek yenecekse siz yiyeceksiniz, vatandaş yemeyecek.

“MİTİNG ALANINI VERMEKTEN İMTİNA EDİYORLAR”

Türkiye’nin bir an önce seçime gitmesi gerektiğini savunan Salıcı, şu ifadeleri kullandı:

* Bu yoksulluğun bu artan sıkıntıların sonucu olarak, Türkiye’nin seçime gitmesi gerektiğini söyledik, iktidarı zorlamak için 4 Aralık’ta Mersin’de miting yapacağız. İktidara bir an önce o sandığı buraya getir.

* Vatandaşın önüne sandığı getirin demek için miting yapacağız ama görünen o ki iktidar, valilik bizim yapacağımız mitingden rahatsız olmuşlar. İki ay önce Tayyip Erdoğan’a verdikleri miting alanını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne vermekten imtina ediyorlar.

* Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanı değil mi Tayyip Erdoğan? Bir parti genel başkanına Mersin Cumhuriyet Meydanı’nı veriyorsanız Türkiye’nin kurucu partisi, Atatürk’ün partisi, geleceğin iktidarının partisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’na da aynı meydanı vermeniz lazım.

“CHP VE MİLLET İTTİFAKI ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE İKTİDAR OLACAK”

Salıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

* Parlamento çoğunluğunu sağlayacak ve Millet İttifakı’nın belirlediği cumhurbaşkanı adayı bu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olacak. Bu ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sistemle tanıştıracak.

* Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Millet İttifakı’nın politikalarıyla tanıştıracak. Vatandaşlarımızın açlıktan, yoksulluktan sıkıntı çekmesini engelleyecek bir düzen kuracak.

* Ne kadar yalanlar üretirseniz üretin, ne kadar hakaret ederseniz edin, biz soğukkanlı bir şekilde kimseyi üzmeden, bütün vatandaşlarımızı kucaklayarak o sandığı vatandaşımızın önüne getireceğiz. O sandıklar, ilk seçimde Millet İttifakı’ndan gelecek oylarla patlayacak.

* Evet, güzel günler göreceğiz, hep beraber göreceğiz. AKP’nin bu ülkede vatandaşlarımıza yaratmış, yaşatmış olduğu zulmü ilk seçimde sonlandıracağız ve az önce değerli il başkanımızın söylediği gibi, bu binadan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı çıkacak.

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