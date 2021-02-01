Beton mikseri altında ezilen kadın feci şekilde can verdi

Kaza saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan inşaatın temeli için beton getiren 06 DRS 07 plakalı beton mikserinin sürücüsü işini bitirdikten sonra aracı hareket ettirdi.

VÜCUDUNUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ EZİLDİ

İddiaya göre o anda beton mikseri, kör noktada bulunan 45 yaşındaki Serpil Çöl’ü altına alarak ezdi. Beton mikserinin tekerleri arasına sıkışan kadına çevrede bulunanlar yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tekerlerinin arasına sıkışan kadın yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı. Kazada vücudunu büyük bir bölümü ezilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kaza çevresini güvenlik şeridi ile kapatılmasının ardından trafik polisleri ve olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Serpil Çöl’ün cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Mikser şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

