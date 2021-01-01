Beylikdüzü’nde ambulans kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre yağışın etkisiyle kontrolden çıkan 34 BEP 917 plakalı ambulans önce refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatarak devrilen ambulansın içerisinde bulunan 2 sağlık personeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu devrilen ambulans, olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. İHA