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Beyoğlu’nda pide salonunda patlama

Beyoğlu, Kaptanpaşa Mahallesi'nde pide salonunda patlama oldu.

Güncellenme: 11:51, 19/02/2021
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Beyoğlu’nda pide salonunda patlama

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilirken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. (DHA)

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