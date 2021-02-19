Beyoğlu’nda pide salonunda patlama

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilirken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. (DHA)

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