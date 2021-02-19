Beyoğlu’nda pide salonunda patlama

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilirken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. (DHA). İlginizi ÇekebilirAnkara&#039;da doğal gaz patlaması mahalleyi ayağa kaldırdı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6269086}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/beyoglunda-pide-salonunda-patlama-6269086');aip2('newsArticle', {"identifier":6269086,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/beyoglunda-pide-salonunda-patlama-6269086/","headline":"Beyou011flu&#8217;nda pide salonunda patlama","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Ankara","baba","patlama"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/19/iecrop/12_16_9_1613724696.jpg","author":"Berk Cu00f6mert","datePublished":"2021-02-19 11:51:59","dateModified":"2021-02-19 11:51:59","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":765}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/beyoglunda-pide-salonunda-patlama-6269086/');