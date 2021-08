Beyoğlu’nda silahlı kavga, iki kişi vurup kaçtı

İstanbul Beyoğlu’nda, 4 gün önce bir kavga sırasında güvenlik görevlisi Murat İ.'yi vurarak öldüren şüpheli Gebze'de yakalandı. Mahmut I. isimli şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ölümle sonuçlanan kavganın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiyi göre olay İstanbul Beyoğlu'nda, 4 Ağustos'ta 06.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak'ta yaşandı. Aralarında bir anlaşmazlık bulunan Mahmut.I. (37) ve Ahmet.A. (36) arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgaya, sokakta bulunan bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat İ. (28) müdahalede bulundu. Silahla ateş eden saldırgan, Ahmet A. ve Murat İ.'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik görevlisi olay yerinde hayatını kaybederken, Aahmet A. ise hastaneye kaldırıldı. Polis, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda da Murat I., 6 Ağustos'ta yakalandı. Gerekli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sırasında yaşananlarsa, güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında yaşanan kavgaya, üçüncü kişinin müdahalesi ve bu sırada şüphelinin silahını çekerek ateş etmesi, yaşanan karşı koyma ve şüphelinin kaçışı görülüyor.

