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Beyoğlu’nda 100 kişilik partiye baskın

Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir otelin restoranında parti yapan kişilere baskın yapıldı. Baskında, 100 kişiye sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uymadıkları için para cezası kesilirken, otele de cezai işlem uygulandı.

Güncellenme: 12:10, 10/04/2021
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Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi’nde bulunan otelin altıncı katındaki restoranda eğlenmek isteyen 100 kişi dün parti düzenledi.

Partiye katılan bazı kişiler eğlence görüntülerini sosyal medyadan yayınladı. Polisin adresi tespit etmesi üzerine harekete geçildi.

Corona virüs nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak düzenlenen partiye, polis ekipleri baskın yaptı.

Polisin içeriye girmesiyle birlikte müzik yayını kesilirken, eğlenceye katılanların kimlikleri polis tarafından tek tek incelendi.

Otel müşterisi oldukları, sosyal mesafe ve pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle partiye katılan 100 kişiye, para cezası kesildi. Ayrıca, otele de cezai işlem uygulandı.

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Yayınlanma Tarihi:12:03,