Biden’ın ‘soykırım’ açıklamasına sert tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki ‘soykırım’ ifadesi kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Siyasi partiler, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları sosyal medya hesaplarından Biden’a art arda tepki paylaşımlarında bulundu. Tepkiler şu şekilde:

“TÜRKİYE’Yİ SOYKIRIMLA ANMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Bugün Türkiye’yi sözde ‘Ermeni Soykırımı' ile itham eden Amerika’yı bütün dünya Vietnam’da, Afganistan’da ve Irak’ta eline bulaştırdığı milyonlarca mazlumun kanından tanımaktadır.Kendi tarihini Kızılderililere yaptığı soykırımla başlatan Amerika, ülkemizi ve tarihimizi masumlara kastetmekle ve sözde soykırımlarla itham edecek en son ülkedir.

*Bugün kim ne söylerse söylesin tarihe kulak verdiğimizde duyduğumuz; ülkemizin geçmişten bugüne kadar barışın, huzurun ve güvenin teminatı olduğudur. Bizim bayrağımız milletimize olduğu gibi aynı zamanda bütün mazlumlara ve masumlara da her zaman umut kaynağı olmuştur.

*Bu topraklarda farklı ırklar ve inançlar bin yıl barış içinde yaşamış, kimsenin canına ve malına halel gelmemiştir. Bu gerçek ortadayken I. Dünya Savaşı’nın zorlukları altında almış olduğumuz Tehcir Kararı’nı manipüle ederek Türkiye’yi soykırımla anmak kimsenin haddi değildir.

*Bugün olduğu gibi yarın da yaptığı zulümlerle anılacak olanların iftiralarına tarih asla itibar etmeyecektir. Eğer ABD’nin veya bir başkasının derdi hakikati aramaksa buyursun, gelsin; arşivlerimiz açık ve ortada! Uluslararası bir komisyon kurulsun, tarihçiler burada belgeleriyle gerçeği ortaya çıkarsın. Hodri meydan!”

“GEREKEN EN SERT CEVABI ALACAKTIR!”

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: ABD Başkanı Biden'ın 1915'te yaşanan acı olayları “soykırım” olarak nitelemesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemize karşı yapılmış olan iftiraları savunanlar, hiç kuşkusuz geçmişte olduğu gibi Türkiye Cumhuriyetinden gereken en sert cevabı alacaktır!

“TÜRKİYE’YE SOYKIRIM SUÇLAMASI YAPMAK BİDEN’IN HADDİ DEĞİLDİR”

CHP’den ayrılarak Memeleket Hareketi’ni kuran Muharrem İnce: Irak’ta ve Vietnam’da milyonlarca cana mal olan, yüz binlerce kızıl deriliyi vahşice katleden ve bitmiş bir Dünya Savaşı sonrası deney yapmak için Japonya’ya iki tane atom bombası atan bir toplumun başkanı olarak Türkiye’ye soykırım suçlaması yapmak Biden’ın haddi değildir!

“BÜYÜK BİR HATADIR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 1915’te yaşanan ve hafızalarımızda büyük travmalara neden olan acı olayların uluslararası siyasete alet edilmesi büyük bir hatadır. ABD Başkanı’nın “soykırım” nitelemesi, yaşanan acıların onarılmasına hiçbir katkı sunmayacaktır.

“DEVLET ADAMLIĞINA YAKIŞMAZ”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Türkiye-ABD ilişkilerinde ciddi sıkıntıların yaşandığı mevcut konjonktürü fırsat bilip, yüz yıl önce bu topraklarda yaşanan ortak acılar üzerinden siyaset yapmak ve tarihi gerçekleri çarpıtmak devlet adamlığına yakışmaz. Başkan Biden'ın açıklamasını esefle karşılıyorum.

“TARAFIMIZCA YOK HÜKMÜNDEDİR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: ABD yönetiminin 1915 olayları ile ilgili ifadelerini şiddetle kınıyorum. Bu büyük bir yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni töhmet altında bırakmaya yönelik bu ve benzeri kararlar tarafımızca yok hükmündedir.

“YAPILAN AÇIKLAMALARI ŞİDDETLE KINIYORUM”

Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş: Milletimiz bu coğrafyada Yunus’un, Mevlana’nın hoşgörü; Mustafa Kemal Atatürk’ün barış ilkesiyle yaşamış, yaşamaya da devam edecektir. Siyasi çıkar peşinde olan devletlerin öncelikle kendi tarihlerine bakmasını tavsiye ediyor, yapılan açıklamaları şiddetle kınıyorum. @JoeBiden

“ABD’NİN SİYASİ AMAÇLARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Atatürkçü Düşünce Derneği: Türkiye Cumhuriyeti,emperyalist güçlerin yenilgisinin bir somut sonucudur. Dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçler karşısında uyanık ve dikkatli olacağız. ABD Başkanı Biden’nin sözde soykırım ifadesini bu doğrultuda şiddetle kınıyoruz. ABD’nin siyasi amaçlarına boyun eğmeyeceğiz”

“ULUSLARARASI ALANDA KÜÇÜK DÜŞÜRÜLMEMİZİN NEDENİ DIŞ POLİTİKADA KÖTÜ YÖNETİMDİR”

DEVA Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“ABD Başkanı Joe Biden'ın, iç politika kaygılarıyla tek yanlı bir tarih okumasına dayanan ‘soykırım' ifadesini kullanmasını güçlü bir biçimde kınıyoruz. Bu tanımanın zaten sağlıklı olmayan ikili ilişkilerimiz üzerindeki ilave tahrip edici etkisi izahtan varestedir.

*Türkiye'nin her geçen gün uluslararası alanda maalesef küçük düşürüldüğü yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Bunun nedeni iç ve dış politikada kötü yönetim, zayıflayan ekonomimiz ve gücümüzdür.

*Türkiye'de kurumların zayıflatılmasının ve ilişkilerin bir kişinin iradesine indirgenerek yürütülmesinin bizi getirdiği yer burasıdır. ABD Kongresi'nde dostumuz kalmamıştır. Kurumlararası ilişkiler ihmale uğramıştır. Topyekûn bir kurumsal onarım sürecine girmediğimiz takdirde ülkemizi daha karanlık günler beklemektedir.

*Öte yandan, ortak acılarımızı istismar eden bu tutum dolayısıyla Ermeni vatandaşlarımızın rencide edilmemelerine özen gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz.

*Bizim idealimiz ülke içinde ve dışında barış, istikrar, iş birliği ve refahtır. Geçmişe saplanıp kalmak değil, geçmişten ders çıkararak güzel yarınları inşa etmektir.”

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