‘Bildiri’ soruşturmasında emekli 5 amiral ve 1 general ifade veriyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin yayımladığı ‘Montrö bildirisi’ hakkında, TCK’nın 316/1 maddesinde yer alan ‘Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Yaşları 70’in üzerinde olan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise ifadeye çağrıldı. 14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında, emekli amiraller Alper Tezeren, Metin Açımuz, Nurhan Kâhyaoğlu, Ali Önel Yüksel, Işık Biren ve İlker Güven ile emekli general Namık Kemal Çalışkan’a ifade vermeleri için tebligat gönderildi.

IŞIK BİREN HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara’da bulunan emekli amirallerden Alper Tezeren, Metin Açımuz, Nurhan Kâhyaoğlu, İlker Güven ve Ali Önel Yüksel ile general Namık Kemal Çalışkan, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne geldi. Emekli amiral Işık Biren’in ise hastanede tedavi gördüğü için gelemeyeceği öğrenildi. Emekli amiraller ile emekli generalin ifade işlemleri emniyette devam ediyor. Öte yandan şüphelilerin evlerinde arama yapıldığı ve dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. (DHA)

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