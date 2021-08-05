Bilecik’te verimli arazilere kurulacak OSB’ye karşı eylem

Bilecik Gölpazarı ilçe sakinleri, ilçelerine kurulacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ne karşı eylem yaptı. Ormanlar yanarken bir de tarıma engel olunduğunu ifade eden ilçe sakinleri, kurulması planlanan OSB'nin ilçenin en verimli toprakları olduğunu belirterek, "Bizler OSB'ye değil, yerine karşıyız" dedi.

KEMAL ATLAN

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Bilecik Gölpazarı ilçesi Beşevler Köyü sınırları içinde kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için belirlenen alanın ilçenin en verimli topraklarına sahip olduğunu belirten ilçe sakinleri eylem yaptı.

İLÇE SAKİNLERİNDE DABRUKALI, KEMANLI EYLEM

Gölpazarı ilçesinde kurulması planlanan OSB, başta üreticiler olmak üzere ilçe sakinlerinin tepkilerine neden oluyor. Gölpazarı'nın Beşevler Köyü sınırları içerisinde yaklaşık 700 dönümlük alanda yapılması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yerinin yanlış olduğunu ifade eden ilçe sakinleri, verimli topraklara sanayi bölgesi yapılmasına izin vermeyeceklerini söylediler. Gölpazarı ilçesi Beşevler mevkiinde sanayi bölgesi yapılması planlanan tarlalarda buluşan ilçe sakinleri ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’, ‘Tarım alanlarına organize sanayi istemiyoruz’ yazılı pankartlar açarak, keman ve darbuka eşliğinde türkü okudular.

OSB’YE KARŞI DEĞİLİZ

‘Gelecek tarımda, bir başka yerde gelecek yok’ diyen ilçe sakinleri, 1'inci sınıf tarım arazilerinin yok olacağını ifade ettiler. OSB'ye karşı olmadıklarını ancak yer seçiminin yanlış olduğunu belirten ilçe sakinleri, “Bizler ilçemizin en verimli topraklarının bulunduğu Beşevler mevkiine sanayi bölgesi yapılmasını istemiyoruz. OSB’ye karşı değiliz, yerine karşıyız. Zaten yangınlar nedeniyle ormanlarımız yok oluyor bir de verimli topraklara sanayi tesisi yaparak tarımı bitirmeyin. Bu yanlıştan bian önce dönülmesini istiyoruz. OSB için daha kıraç, verimsiz toprakların bulunduğu alanlar seçilebilir ama biz bir başka yerde tarımı yapamayız” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

OSB YAPILMASI GEÇİMİN TARIMDAN SAĞLAYAN AİLELER İÇİN YIKIM OLUR

İlçelerinin kalkınabimesi için sanayi bölgesine ihtiyaç olduğunu ancak yerinin yanlış olduğunu ifade eden ilçe sakinlerinden Bedriye Berber Engin, “Bizler havanın en sıcak olduğu bugünlerde toprajlarımızı korumak için buradayız. Buradaki 660 bin metrekarelik alan bizlere atalarımızdan kaldı. Biz buraları yeniden tertemiz olarak evlatlarımıza bırakmak istiyoruz. Bu araziye organze sanayi yapılmak isteniyor. Ayrıca bu topraklar tarihi İpekyolu’na bağlanan Bağdatyolu bulunmakta.

Aynı zamanda kültür, tarih ve turizm açısından da buraların değeri çok yüksektir. Bu alan, bir sulama sistemi döşemeden, bir çapa yapmadan, nadasa bırakmadan bize yıllık ortalama 300 ton ayçiçek, 300 tona yakın tahıl ve diğer tarım ürünlerini veriyor. Ülkemizde İsrail toprak kiralıyor. Tohum üreterek dünyaya satıyor, para kazanıyor. Ülkemizin büyük bölümü kuraklık ve yangınlarla mücadele veriyor. İş bu haldeyken bizler verimli topraklarımızı bırakarak kaderine terk etmek istemiyoruz.

Biz sanayiye karşı değiliz. İlçemizin gelişmesi için bir sanayi mutlaka olmalı. Fakat biz verimli topraklara, verimli topraklarımıza sanayi kurulmasını istemiyoruz. Planlandığı gibi sanayi yapılırsa ülkemizin verimli topraklarına kibrit çakıp yakmakla eş değer olur. Geçimini tarımdan sağlayan aileler için de bir yıkım olur” şeklinde konuştu.

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