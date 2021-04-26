Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, riskli grupta çıktı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde, sürücüler ile yolcuların HES kodları sorgulandı. İstanbul’dan Adıyaman’a giden 02 AG 120 plakalı yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan Ş.K. ve eşi H.K.’nın, temaslı oldukları gerekçesiyle riskli grupta yer aldıklarını belirledi.

CENAZELERİ VARMIŞ

Adıyaman’daki yakınlarının cenazesine gittikleri gerekçesiyle yolda oldukları öğrenilen karı- kocaya ekipler tarafından 4 bin 50’şer TL para cezası kesildi. Ş.K. ve eşi H.K., il salgın denetim ekipleri tarafından yurda götürülerek karantinaya alındı. Öte yandan, firmaya biletsiz yolcu taşıdığı gerekçesiyle 1181 TL ceza kesildi. (DHA)