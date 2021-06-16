Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bilgisayarı kaybolan kişiden akılalmaz yöntem

İstanbul Şişli'de bir kişi kaybolan bilgisayarının parasını sigortadan almak için kendi iş yerine hırsız gibi girip, polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameraları izlendiğinde hırsızlık şüphelisinin kendisi olduğu ortaya çıkan kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Güncellenme: 12:56, 16/06/2021
HaberlerGündem

Şişli, Fulya Mahallesi’nde iş yeri bulunan Cem İ. geçen hafta polise iş yerinden bilgisayarı ve bisikletinin çalındığı ihbarında bulundu. Polisler sokak üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, güvenlik kameralarındaki kişinin ihbarda bulunan Cem İ. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Cem İ.’nin ifadesinde, kaybolan bilgisayarının parasını sigortadan alabilmek için bu yola başvurduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cem İ. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

istanbul
Yayınlanma Tarihi:12:47,