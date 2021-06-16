Bilgisayarı kaybolan kişiden akılalmaz yöntem

Şişli, Fulya Mahallesi’nde iş yeri bulunan Cem İ. geçen hafta polise iş yerinden bilgisayarı ve bisikletinin çalındığı ihbarında bulundu. Polisler sokak üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, güvenlik kameralarındaki kişinin ihbarda bulunan Cem İ. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Cem İ.’nin ifadesinde, kaybolan bilgisayarının parasını sigortadan alabilmek için bu yola başvurduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cem İ. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)