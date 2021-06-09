Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan kritik açıklamalar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası Bakan Koca’nın yaptığı açıklamanın satır başları şöyle;

*Gördüğünüz gibi artık sizlere hangi kısıtlamaların uygulanacağı, hangi tedbirlerin alınacağı için değil, normalleşmeyi daha hızlı ve güvenli nasıl sağlayacağımız ile ilgili bilgi vermek için huzurlarınıza çıkıyorum.

*Artık gündemimiz aşı programıyla ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir.

Zor günler artık geride kalıyor.

*Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil, bizim belirleyeceğim günlerin arifesindeyiz.

HAFTAYA 40 YAŞ ÜZERİ AŞILANACAK

*Yarın itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak. İkincisi, kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

*Üçüncüsü ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunun için şimdiye tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi.