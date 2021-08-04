Bilim Kurulu toplanıyor! Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Bilim Kurulu Toplantısı’nda bu hafta yurttaki corona virüs vaka sayısının yükselişindeki son durum ele alınacak.

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Son dönemde corona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı tarih duyuruldu.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

CORONA VİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Ağustos Salı gününün verilerine göre, 256 bin 163 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 25 BİNE DAYANDI

Güncel verilere göre, bugün, 24 bin 832 yeni vaka tespit edilirken, 126 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 6 bin 243 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN ‘SON DERECE ÖNEMLİ' DİYEREK UYARDI

Yeni tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli” ifadelerini kullandı.