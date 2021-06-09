Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak?

1 Haziran’da başlayan kademeli normalleşme süreci devam ederken, ikinci adım olarak belirlenen 21 Haziran’a ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Ayrıca İllerin vaka yoğunlukları ve salgının seyri ele alınacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

CORONA VİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Bugün semptom gösteren 557 hastayla birlikte 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236'ya çıktı. Can kaybı da 86 artarak 48 bin 341'e yükseldi.

1044 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 5 bin 836 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da bin 44 oldu.

DÜN 5 BİN 647 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 7 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 495 hastayla birlikte 5 bin 647 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 91 kişi hayatını kaybederken 6 bin 576 kişi de sağlığına kavuşmuştu.