Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Corona virüs salgınına dair bilgi ve fikir alışverişinin yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı’nda aşılamadaki son durum, normalleşme adımları ve güncel vaka sayıları toplantının ana gündem maddeleri olacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.

CORONA VİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, semptom gösteren 602 hastayla birlikte 7 bin 112 yeni vaka tespit edilirken 129 kişi hayatını kaybetti. Düne göre yeni vaka sayısı ve can kaybında artış yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

Koca, paylaşımında “Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” mesajına yer verdi.

Haftalık corona vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89.97, Ankara'da 115.71, İzmir'de 47.74 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de açıkladı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre, vaka sayısı en çok Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun, Kocaeli, Rize, Burdur, İstanbul, Edirne ve Zonguldak'ta azaldı.

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 12,84

Adıyaman: 25,77

Afyon: 73,69

Ağrı: 106,83

Aksaray: 43,97

Amasya: 59,02

Ankara: 115,71

Antalya: 32,53

Ardahan: 79,03

Artvin: 45,43

Aydın: 21,09

Balıkesir: 72,89

Bartın: 64,83

Batman: 61,91

Bayburt: 78,13

Bilecik: 146,76

Bingöl: 59,62

Bitlis: 97,15

Bolu: 112,13

Burdur: 62,90

Bursa: 64,86

Çanakkale: 60,38

Çankırı: 79,51

Çorum: 73,38

Denizli: 70,32

Diyarbakır: 64,59

Düzce: 90,48

Edirne: 29,43

Elazığ: 45,75

Erzincan: 83,18

Erzurum: 106,82

Eskişehir: 110,48

Gaziantep: 51,31

Giresun: 64,41

Gümüşhane: 162,31

Hakkari: 74,51

Hatay: 12,47

Iğdır: 40,24

Isparta: 84,71

İstanbul: 89,97

İzmir: 47,74

Kahramanmaraş: 30,99

Karabük: 59,11

Karaman: 75,71

Kars: 118,63

Kastamonu: 57,12

Kayseri: 101,87

Kırıkkale: 67,81

Kırklareli: 78,51

Kırşehir: 67,89

Kilis: 39,22

Kocaeli: 93,43

Konya: 78,35

Kütahya: 112,71

Malatya: 73,43

Manisa: 55,08

Mardin: 46,92

Mersin: 21,73

Muğla: 41,47

Muş: 48,65

Nevşehir: 56,40

Niğde: 74,57

Ordu: 88,78

Osmaniye: 13,31

Rize: 83,63

Sakarya: 69,15

Samsun: 55,60

Siirt: 56,79

Sinop: 39,27

Sivas: 79,57

Şanlıurfa: 45,38

Şırnak: 24,55

Tekirdağ: 58,92

Tokat: 101,19

Trabzon: 72,92

Tunceli: 35,95

Uşak: 65,24

Van: 50,81

Yalova: 42,38

Yozgat: 77,55

Zonguldak: 96,92