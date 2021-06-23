Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca açıklama yapacak

Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı tarih duyuruldu. Toplantıda aşılamada ve salgında son durumun yanı sıra alınabilecek yeni önlemler de görüşülecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

CORONA VİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Son 24 saatte, semptom gösteren 565 hastayla birlikte 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736'ya çıktı. Can kaybı da 57 artarak 49 bin 293'e yükseldi.

791 AĞIR HASTA VAR

Bugün, 5 bin 214 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 791 oldu.