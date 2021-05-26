Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler yapılacak açıklamada…

Tam kapanma ardından atılan kademeli normalleşme adımlarıyla son dönemde vaka sayılarında düşüş meydana geldi. Yeni adımların görüşüleceği Bilim Kurulu toplantısında gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalarına çevrildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de Youtube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği sorularının bu toplantıda cevap bulması bekleniyor…

BAKAN KOCA GEÇEN HAFTA NELER AÇIKLADI?

20 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısına BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'in de çevrim içi olarak katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Bir güzel haberi vermek istedim. Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz.

* Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da demin bizimle beraberlerdi. Şu an Özlem Küreci hocamız çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur hocamız şu an beni dinliyorlar.

* Bugün Uğur hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz. Öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk sözleşmemizi yapmış idik, ondan üç ay önce görüşmelerimiz olmuştu.

* Bu süreçte neredeyse haftada iki kez telefonda görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz. En son 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun çabalarınızla imzalanmış oldu. Vatandaşımız sizden bu anlaşmanın tedarik boyutu önemli sizden duymak ister. Buyrun hocam sizi dinliyoruz.

UĞUR ŞAHİN DE DUYURDU: AŞILARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanımın anlattığı gibi Aralık'tan beri beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler.

* 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü şimdi Türkiye bu altıncı ayın sonuna kadar, Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği hakkında anlaştık. Allah'ın izniyle biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz.

* Sayın Bakanım telefonla çok görüştük. Bana her zaman soruyordunuz, ‘bu ay 3 milyon ayarlayabilir misiniz' diye. Ben de ‘imkan olunca evet', elimizde imkan olmayınca ‘hayır' diyordum. Şimdi Allah'ın izniyle imkanımız var, problem çıkmazsa zamanında yollayacağız

* Bizim aşımız mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik. Hindistan mutasyonuna karşı da aşımız yüzde 25-30 oranında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Onu gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.