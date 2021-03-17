Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Son dönemde corona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle gözler Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklamalarına çevrildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Corona virüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

CAN KAYBI VE VAKA SAYISI ARTTI

Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 623'e yükseldi.

Dün toplam 158 bin 386 test yapıldı. Semptom gösteren 874 kişiyle birlikte toplam 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642 oldu.

Dün iyileşen 17 bin 893 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 474 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8 olarak duyuruldu.