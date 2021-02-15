Bin 400 kilometre uzaktaki asker, eşine drone ile gül gönderdi

Siirt'in Eruh ilçesinde görev yapan Astsubay Çavuş Samet Ercan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan eşi Ecem Ezgi Ercan'a bir hediye göndermeye karar verdi.

İlçedeki Kumluca Çiçekçilikle irtibata geçen Ercan, eşine bir çiçek göndermek istediğini iletti. Bu sırada drone ile deneme uçuşları yapan Nuri Erzin, Samet Ercan'ın istediği kırmızı gülü bir apartmanın 6. katında yaşayan eşine drone ile ulaştırdı.

Yaşanılan duygusal anları hem çiçekçi hem de Ercan'ın yakınları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan görüntüler, izleyicilerin de duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu.

“VATAN SEVDASININ ARASINA BİZİM SEVGİMİZİ DE EKLEDİ”

Siirt'te görevli askerin eşi Ecem Ezgi Ercan, “Siirt Eruh'ta Jandarma Astsubay olarak görev yapan sevgili eşim bu özel günde vatan sevdasının arasına bizim sevgimizi de ekleyerek yaptığı sürprizle beni çok sevindirdi ve duygulandırdı. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Görev başındaki tüm asker ve polislerimizin Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

“ASKERİMİZ BİZDEN RİCADA BULUNDU”

Çiçekçi Esnafı Gamze Erzin, “Siirt Eruh'ta askerlik görevini yapmakta olan bir askerimiz bizden ricada bulundu. Eşine çiçek göndermemizi istedi. Bizde onu kırmadık. Büyük bir zevk ve memnuniyetle hem de eşinin de memnun olması için 6 katta oturan eşine drone ile çiçek gönderdik. Çok güzel bir sürpriz oldu. Umarın onlarda memnun olmuşlardır. Kumluca'da ilk defa yapılan bir şeydi. Çok güzel bir hatıra ve anı olarak kaldı” şeklinde konuştu. İHA