Binali Yıldırım’dan Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Gerekeni yapacağız

Organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş Sedat Peker’in, ‘Binali Yıldırım’ın oğlu kirli para trafiği için Venezuela’ya gitti’ iddiası büyük yankı uyandırmıştı.

Dün bu iddialara yanıt veren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı bundan ibarettir” demişti.

“GEREKENİ YAPACAĞIZ”

Yıldırım’dan bugün de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yıldırım, “Gereken açıklamayı yaptım. Hukuki yollar açık, biz de gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.