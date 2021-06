Bingöl, Elazığ ve Datça’da deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son dakika depremler…

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

“3 EVİN YIKILDIĞININ BİLGİSİNİ ALDIK”

SÖZCÜ'nün son durumu öğrenmek amacıyla telefonla görüştüğü Elazığ Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, “Şu ana kadar 3 evin yıkıldığının bilgisini aldık ama yıkılan evlerin sayısı artacak gibi gözüküyor” dedi.

Akbaba sosyal medya hesabından da “Merkez üssü İlçemiz Kuşbayırı köyünde meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremde, ilçe merkezimizde tüm ekiplerimiz sahada olup şuana kadar ciddi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sadece köylerimizde üç evin yıkıldığı bilgisi bize ulaşmış olup, enkaz altında kalan kimsemiz olmamakla birlikte, Allah’a şükür herhangi bir can kaybı bilgisi bize ulaşmamıştır. Durum netleşince tekrardan gerekli açıklamamız olacaktır” açıklamasında bulundu.

“7 TANE YIKILAN EV VAR AMA TAM YIKILMAMIŞ”

Karakoçan ilçesi Kuşbayırı Köyü Muhtarı Mehmet Düven, depremle ilgili yerel bir televizyona açıklamalarda bulundu. Can kaybının olmadığını belirten Düven, şu ifadeleri kullandı:

* Yıkılan evler var. Şu an karanlık mezradayız, yukarıya çıkamadık. 7 tane ev var. Kaymakam bey gelmiş ilgileniyorlar. Yıkılan evler var. Kullanılan evler. Herkes var içinde, şu an oturuyorlar. Köydeki nüfusumuz 200’ün üzerinde. Çok şükür can kaybımız olmadı. Herkes dışarıda.

* Şu an 7 evimiz yıkıldı. Ama tam yıkılmamış. Birinin duvarı yıkılmış birinin tavanı. 7 evin tamamen hasarlı olduğunu biliyoruz. Yıkık durumda. Can kaybı olmadı şükürler olsun Allah’ıma.

DEPREM EN ÇOK ELAZIĞ’I ETKİLEDİ

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köy etkilendi.

En çok hasar ise Kuşbayırı köyünde meydana geldi. 80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü.

Evleri kısmen hasar gören ve korku yaşayan bir çok kişi ise geceyi dışarda geçirdi. Gün ağarmasıyla depremin verdiği hasar ise net olarak gözlemlendi.

Deprem anında içeride olmadıklarını bahçede oturduklarını aktaran köy sakinlerinden İrfan Tayar, “Birden bire gürültü patlama sesi duyunca dışarda olmamıza rağmen koşmaya başladık. Deprem bittikten sonra geldiğimizde evin kapısı açılmıyordu tekmeyle açıp içeri girdik durumu gördük. Allah'tan gelen bir şey zaten üzgünüz. Kimi arabada kimi dışarıda kimisi de evlerinde hasar olmayan komşulara gitti. Geceden beridir ayaktayız” dedi.

Balkonda otururken sallanmaya başladıklarını aktaran vatandaşlardan Mehmet Kılıç, “Biz aşağı inerken surlar taşlar hep döküldü. Babam yazlık evdeydi. Babamı dışarı getirdim orada bayıldı. Nereye kaçtığımızı şaşırdık. Babamın depremde dili tutuldu. Sabaha kadar tarlada başında bekledim. Depremden sonra dili tutuldu sabah yavaş yavaş konuşmaya başladı. Allah devletimizden razı olsun. Akşam hemen geldiler” ifadelerini kullandı. (İHA)

