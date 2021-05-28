Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bingöl Üniversitesi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Adayların şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 11.06.2021 tarihi mesai bitimine kadardır.

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