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Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bingöl Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 21 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Güncellenme: 13:19, 28/05/2021
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Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bingöl Üniversitesi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Adayların  şahsen  veya  posta  ile  başvurmaları  gerekmektedir. Son  başvuru  tarihi 11.06.2021 tarihi mesai bitimine kadardır.

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