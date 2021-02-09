Bingöl Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile ilanda tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacak.

Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar başvurularını, 08/02/2021-12/02/2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e- Devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilecektir.

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