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Bingöl’de 4.0 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Bingöl 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Bingöl'ün merkezi olan depremin derinliği 7.30 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 11:47, 09/03/2021
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Bingöl’de 4.0 büyüklüğünde deprem… Son depremler

AFAD verilerine göre saat 11:20’de Bingöl’de 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Bingöl Ortaçanak olarak gösterdi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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