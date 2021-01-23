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Bingöl’de ele geçirildi! Değeri 1 milyon TL

Bingöl’de jandarma ekiplerinin narkotik köpekleriyle yaptığı aramada piyasa değeri 1 milyon TL olan 4 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 20:43, 23/01/2021
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Bingöl’de ele geçirildi! Değeri 1 milyon TL

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde Solhan ilçesi Şeref Yol Kontrol Noktası'nda icra edilen uygulamada bir otobüs durdurulmuş olup Ezber, İmla ve Uygun isimli uyuşturucu madde arama köpeklerinin tepki vermesi üzerine şüphelinin valizinde yapılan aramada 1 milyon TL değerinde 4 paket halinde 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır.” İHA

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