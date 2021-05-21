BioNTech aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek? BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin açıklandı…

Bilim Kurulu; corona virüsü vaka sayısı, aşı tedarik ve aşılama süreci ile 1 Haziran sonrası izlenecek yol haritasını belirlemek için toplandı. BioNTech aşısının mimarı olan Prof. Dr. Uğur Şahin’in de katıldığı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının bugün 10 binin altına düştüğünü açıkladı. Uğur Şahin ise, Türkiye’ye toplamda 120 milyon doz aşı gönderileceğini duyurdu.

BİONTECH AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

– * Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanımın anlattığı gibi Aralık'tan beri beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler.

* 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü şimdi Türkiye bu altıncı ayın sonuna kadar, Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği hakkında anlaştık. Allah'ın izniyle biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz.

* Sayın Bakanım telefonla çok görüştük. Bana her zaman soruyordunuz, ‘bu ay 3 milyon ayarlayabilir misiniz' diye. Ben de ‘imkan olunca evet', elimizde imkan olmayınca ‘hayır' diyordum. Şimdi Allah'ın izniyle imkanımız var, problem çıkmazsa zamanında yollayacağız

* Bizim aşımız mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik. Hindistan mutasyonuna karşı da aşımız yüzde 25-30 oranında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Onu gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.

“VATANDAŞIMIZ ARTIK AŞIYA ULAŞMAK İSTİYOR”

Uğur Şahin'in ardından Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Çok teşekkürler hocam. Arkadaşların bize göndermiş olduğu, 26 Mayıs'tan itibaren ilk iki haftayı planlamışlar. Özetle 120 milyon doz aşının şu ana kadar 6.1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere Temmuz-Ağustos-Eylül'de 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Artık ‘gelecek, olacak' demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız artık bu aşıya ulaşmak istiyor.

* Sizin önemli bir cümleniz vardı, ‘Birlikte uğraşıyoruz Allah'ın izniyle başaracağız' demiştiniz. Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisi ile ilgili bilgi önemli. Hastalığı geçirtmiş olan kişilere tek doz yapılması konusundaki fikirleriniz. İki doz aşı olan vatandaşlarımızın, üçüncü doz aşısını bu yıl mı, yoksa gelecek yıl mı konusundaki görüşlerinizi almak istiyoruz.

* Vatandaşımız aşı olmaktan yana. Bizim bir an önce vatandaşımızı aşıyla buluşturmamız önemli. Vatandaşımızın yaptırma noktasında ciddi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Hocam kıymetli görüşleriniz, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Aşılamayla birlikte Haziran, Temmuz aşılama takvimiyle birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere özellikle selamları var. Başarılarınızı yakından takip ediyor. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere.

* Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Özlem hocamıza da teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Haziran başında görüşmek ümidiyle. Haziran 26 Mayıs'tan itibaren 30 milyon olmak üzere, toplam Eylül ayında 120 milyona tamamlamak üzere Türkiye'ye geleceğini bütün vatandaşlarımızın bunu beklediklerini, altyapı olarak bu aşıyı günde bizim 1-1,5 milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var. Yeter ki aşımız olsun, o da sizin elinizde hocam.