Bir ay içerisinde iki kez coronaya yakalandı

Gölcük ilçesindeki dükkanında 65 yıldır saat tamir eden Mikail Toraman (75), geçtiğimiz ocak ayında rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Corona testi yaptıran Toroman’ın, testi pozitif çıktı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde 10 günlük bir tedavi süreci uygulanan Toroman, daha sonra taburcu edildi.

İKİNCİ KEZ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Evinde izole olan Toroman, geçtiğimiz günlerde tekrardan rahatsızlandı. Bu kez Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Toroman’ın, ikinci yapılan corona testi de pozitif çıktı.

75 yaşındaki Toroman’ın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İHA

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