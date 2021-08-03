Bir babanın en acı anı

Adana’da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 17 yaşındaki Ahmet Alabacı cesedi bu sabah bulundu. Baba Salih Alabacı da oğlunun cansız bedeninin başına oturarak ona son kez baktı.

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Olay dün Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki Ahmet Alabacı, üç arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre arkadaşlarıyla birlikte yüzen Alabacı, yorulunca boğulma tehlikesi atlattı.

Bunun üzerine Alabacı'yı arkadaşları kurtarmak istedi ancak onlar da boğulma tehlikesi atlatınca onu bırakıp kendi canlarını kurtardılar. Alabacı ise bir süre sonra suda kayboldu.

Sulama kanalındaki dünkü arama çalışmaları sonuç vermeyince savcılık kararıyla kanalın suyu kesildi. Sabah saatlerinde ise gencin cansız bedeni suya girdiği yerin 5 kilometre uzağında bulundu. Baba Salih Alabacı da oğlunun cenazesinin başına oturarak ona son kez baktı. Babanın bu bakışı yürekleri dağladı. Cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.