Bir Çiftlik Bank vakası: Aralarında doktor ve avukatlar da var

Konya'da aralarında doktor, avukat ve öğretmen gibi çeşitli meslek grubundan birçok kişi, daha çok para kazanmak umuduyla, A.A. isimli bir şahısa paralarını kaptırdı. Konya Adliye Sarayı önünde toplanan mağdurlar, A.A.'nın kuruyemiş ticareti yaparak, çok iyi para kazandığını ve kendilerini de işe ortak edeceğini söyleyerek dolandırdığını iddia etti.

“AİLELER AĞIR ZARAR GÖRDÜ”

Mağdurlar adına konuşan ve kendisi de mağdur olan Doktor Bedriye Hanedan, dolandırıcılık olayını şöyle anlattı:

“A.A adlı bu şahıs hayatının herhangi bir bölümünde temas ettiği tüm bu insanları ‘toptan kuruyemiş alıp, güvenilir firmalara satıyoruz. Çok temiz ve kârlı bir iş. Üç ortağım var hepsi de bilinen tanınan zengin insanlar' diye Konya ticaret hayatında tanınmış bazı kişilerin isimlerini vererek kandırmış onlarca kişiden milyonlarca lira dolandırmıştır. Bu dolandırıcılık olayında A.A 40'tan fazla kişiyi 30 milyon liradan fazla zarara uğratarak Mart 2021 tarihinde ortadan kaybolmuştur. Geride ise telafisi mümkün olmayan ağır zarar görmüş onlarca aile, yüzlerce kişi kalmıştır. Gelinen bu nokta da kimi aileler dağılmış, eşler, kardeşler, evlatlarla ana babalar husumetli hale gelmiştir. Kimi esnaf kardeşlerimiz iflasa sürüklenmiştir. Banka kredisi çeken kimi kardeşlerimiz de maaşlarına haciz gelecek endişesi taşımaktadır.”

“ÇİFTLİK BANK BENZERİ BİR DOLANDIRICIKLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Çiftlik Bank benzeri bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldıklarını belirten Bedriye Hanedan, “A.A.’nın gerek kendisi gerekse anne-babası ortada bir ticaret değil dolandırıcılık olduğunu hiç bir zaman bahsedildiği gibi toptan mal alıp bazı kuruyemiş firmalarına satılmadığını defalarca şahitler huzurunda itiraf etmiş olmalarına rağmen cesaretini toplayarak suç duyurusunda bulunan mağdurların dosyalarına takipsizlik kararı verildi. Şu an itibariyle 15 dosyanın 4 tanesine takipsizlik,1 tanesine yetkisizlik kararı verilmiştir. Açık olanların da takipsizlik almasından endişe duyuyoruz. Bizler Çiftlik Bank benzeri bir dolandırıcıkla karşı karşıya kaldık ve maddi kaybımız çok büyük olup akıl ve beden sağlığımızı da yitirmekten korkuyoruz. Yetkililerden bizlerin sesine acilen kulak vermelerini, kimse şikâyetçi olmaz, olsalar da bir şey çıkmaz bir-iki seneye kadar her şey unutulur bende döner gelirim diye saklandığı yerden yurtdışına kaçma planları kuran A.A.’nın bir an evvel yakalanmasını, yargılanmasını hak ettiği en ağır cezaya çaptırılarak mağdurların zararının giderilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“EVLADIMIN TEDAVİ PARASINI KARŞILAYAMIYORUM”

A.A. ile bir dönem aynı iş yerinde çalıştığını ve çocuğunun lösemi hastası olduğunu bildiği halde kendisini dolandırdığını belirten Fatih Çakır ise şunları söyledi:

“A.A. ile aynı iş yerinde çalışıyor ve ailece görüşüyorduk. Çocuğumun 4 derece Nöroblastom hastalığı olduğunu biliyordu. Evladımın hastalığı için biriktirdiğim 100 bin TL parayı ‘yeğenime daha iyi şartlarda bakman ve tedavi ettirmen için kendi kardeşime vermediğim kâr payını sana vereceğim' diyerek aldı. Daha sonra bir daha ulaşamadım. Artık evladımın tedavi parasını karşılayamıyorum cinnet geçirmekten korkuyorum. Yetkililerden yardım bekliyoruz”