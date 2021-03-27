Erkek arkadaşı kalbinden vurarak öldürdü

Türkiye yine bir kadın cinayetiyle sarsıldı. Bu defa cinayet haberi Aydın’dan geldi. Katil yine en yakınındaki isimlerden biriydi.

Cinayet, öğle saatlerinde Aydın Adnan Menderes Mahallesi’nde bir apartmanın önünde işlendi.

Boşandığı eşinden bir kız çocuğu sahibi 31 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki O.G. ile birlikte yaşamaya başladı.

Necla Demirbaş ile O.G.'nin arası açılınca Demirbaş’ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Öğle saatlerinde aracı ile evin önüne gelen O.G., genç kadını yanında getirdiği tabancayla vurdu. 4 el ateş etti. Necla Demirbaş kalbinden ağır yaralandı.

SİLAHI BAŞINA DAYADI

Daha sonra sokağa çıkan O.G. arabasının yanına gelince silahı bu defa başına dayayıp tetiğe bastı.

Necla Demirbaş ile O.G. ayrı ayrı ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Necla Demirbaş hayatını kaybetti, O.G.’nin de durumunun ağır olduğu ve cihaza bağlı olarak yaşadığı öğrenildi.

İHA

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