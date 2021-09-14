İki doktor daha coronadan hayatını kaybetti

Gaziantep Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Dr. İbrahim Hakkı Büyükbeşe'nin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Sakarya'da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz (50) de virüse yenik düştü.

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Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü önceki dönem yöneticilerinden olan ve Gaziantep Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Dr. İbrahim Hakkı Büyükbeşe’nin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, “Vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” mesajı yayımladı.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada ise, “Gaziantep Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Dr. İbrahim Hakkı Büyükbeşe' yi Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

BİR DOKTOR DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sakarya'da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz, yaklaşık 20 gün önce bazı semptomlar göstermesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı.

Testi pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Öte yandan Hasan Feyzi Katıöz’ün corona aşısı yaptırmadığı öğrenildi.