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Bir doktor daha coronadan hayatını kaybetti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan, corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

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Bir doktor daha coronadan hayatını kaybetti

Dr. Halil İbrahim Varan, yaklaşık 1 ay önce bazı semptomlar göstermesi üzerine Covid-19 testi yaptırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Test sonucu pozitif çıkan ve görev yaptığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Varan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

20 gün yoğun bakımda tedavi gören Varan, bu sabah kurtarılamadı.

Dr. Halil İbrahim Varan, yarın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenecek törenin ardından Kabasakal Mezarlığına defnedilecek. İHA

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