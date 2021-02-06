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Bir doktor daha coronaya yenik düştü

İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan iç hastalıkları uzmanı Dr. Şener Karakış corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güncellenme: 19:21, 06/02/2021
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Bir doktor daha coronaya yenik düştü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1974 yılı mezunlarından iç hastalıkları uzmanı Dr. Şener Karakış'ın 5 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Tabip Odası, oda üyesi Dr. Şener Karakış’ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, “Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajını paylaştı.

Cenazesinin 6 Şubat Cumartesi 13.30’da Yenibosna cem evinden kaldırılacağı bildirildi.

Dr. Karakış’ın çalıştığı hastane, “İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şener Karakış’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, tıp dünyasına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” mesajına yer verdi.

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