Bir gazeteci daha corona virüsünden öldü 

Corona virüsü testi pozitif çıkan Atakent Gazetesi İmtiyaz Sahibi Burhan Kazmalı, tedavi gördüğü Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
VALİ EROL BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Yalova Valisi Muammer Erol, gazeteci Kazmalı'nın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Basın mensubu; Burhan Kazmalı korona hastalığına yenik düşerek Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.
BİRÇOK GAZETE DE GÖREV YAPTI
Burhan Kazmalı, Yalova'da geçmişte birçok yerel gazetede görev yapmamın yanı sıra Anadolu Ajansı, Sabah ve Haber Türk gazeteleri temsilciliği görevlerinden bulunmuştu.