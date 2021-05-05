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Bir gazeteci daha corona virüsünden öldü 

Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi'nde corona virüsü tedavisi gören Yalova Atakent Gazetesi İmtiyaz Sahibi Burhan Kazmalı (61), hayatını kaybetti. 

Halil ATAŞ
Güncellenme: 23:51, 05/05/2021
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Bir gazeteci daha corona virüsünden öldü 

Corona virüsü testi pozitif çıkan Atakent Gazetesi İmtiyaz Sahibi Burhan Kazmalı, tedavi gördüğü Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

VALİ EROL BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ 

Yalova Valisi Muammer Erol, gazeteci Kazmalı'nın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Basın mensubu; Burhan Kazmalı korona hastalığına yenik düşerek Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

BİRÇOK GAZETE DE GÖREV YAPTI 

Burhan Kazmalı, Yalova'da geçmişte birçok yerel gazetede görev yapmamın yanı sıra Anadolu Ajansı, Sabah ve Haber Türk gazeteleri temsilciliği görevlerinden bulunmuştu.

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