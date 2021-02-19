Bir kadın daha sokak ortasında katledildi

Kırk yaşındaki Meral Şen, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı. Kadını bıçaklayan şüpheli, beyaz renkli bir otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Kanlar içerisinde yere yığılan kadını gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Meral Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden araçla kaçan şüphelinin kullandığı otomobil, bir süre sonra Nazarköy mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Otomobili bırakıp yaya olarak kaçtığı düşünülen şüpheli, polis tarafından her yerde aranıyor. (İHA)