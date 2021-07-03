Bir kadın vahşeti daha! Boğazı kesilerek katledildi

Sarnıç Polis Merkezi Amirliği'ne giden S.Ç. (30), sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti.

Harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına alırken, şüpheliye ait otomobilin içerisinde yapılan aramalarda, kanlı bıçak ve giysiler buldu.

Şüphelinin ifadesi sonucu 1078 Sokak'taki eve giden ekipler, evin mutfağında Çelemoğlu'nu boğazı kesilmiş halde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Öte yandan, talihsiz kadın, daha önce zanlının kendisine şiddet uyguladığına dair şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, “uyuşturucu kullanma” ve “kasten yaralama” suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu belirtildi. İHA

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