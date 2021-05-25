Bir maket uçaklı saldırı daha!

Geçen cuma akşamı Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı bugün Fırat Kalkanı bölgesinde benzer bir saldırının olduğunu duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.