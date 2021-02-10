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Bir sağlık çalışanı daha coronaya yenildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışan fizyoterapist Adem Hacıoğlu (42), corona nedeniyle yaşamını yitirdi. Hacıoğlunun Zonguldak'ta corona nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.

Güncellenme: 23:21, 10/02/2021
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Bir sağlık çalışanı daha coronaya yenildi

Fizyoterapist Adem Hacıoğlu, geçen ay corona virüsüne yakalandı. Hacıoğlu, tedavisi için 20 gün önce görev yaptığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Bugün akşam saatlerinde durumu ağırlaşan Hacıoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası Hacıoğlu’nun ölümü sağlık camiasını yasa boğdu.

Zonguldak’ta corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Hacıoğlu için yarın görev yaptığı hastanede tören düzenleneceği açıklandı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:23:20,