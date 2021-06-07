Bir Türk daha ikinci doz aşıdan sonra Afgan oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisine ait otelin işletmeciliğini yapan ve Dünyanın En Güzel Koyları Birliği'nin Genel Sekreteri olan evli ve iki çocuk babası Galip Gür, 24 Nisan’da ve bugün aşı oldu. Bugün ikinci doz aşısını olan Galip Gür, aşı belgesini kontrol ettiğinde şoke oldu.

“ARAMADIĞIM YER KALMADI”

Uyruğunda Afganistan ibaresini gören Galip Gür, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere aşı ile ilgili tüm kurumları hatta Nüfus İdaresi'ni de aradığını ancak yanlışlığı düzeltmek için muhatap bulamadığını belirtti. Gür, şunları söyledi:

* Geçen yıl salgının başlarında coronaya yakalandık bu kadar şok olmadık. Bu kez de aşılarımızı olduk, uyruğumuz Afgan oldu.

* Turizmciyim ve dünyanın en önemli turizm derneklerinden birinin sorumlu yöneticisiyim. İşim nedeniyle her yıl en az 30 ülkeye gidiyorum. Şimdi bu aşı belgesi ile kendimi nasıl anlatacağım.

* İşin kötüsü Muğla İl Emniyet Müdürlüğü de olmak üzere aramadığım yer kalmadı, ne yazık ki Afgan kimliğimi değiştiremedim.

* Sanıyorum burada bir yazılım hatası yapılıyor, çünkü zaten Türkiye Cumhuriyeti olarak kimlik ve hatta aşı karnesinde pasaport numaram bile var, çok şaşkınım, inşallah kurumlardan birisi bize ulaşır ve bu yanlışlığı bir an önce düzeltir.

TÜRK GAZETECİ DE AYNI SORUNLA KARŞILAŞMIŞTI

İki doz corona aşısını olduktan sonra HES uygulamasından aşı kimliği alan gazeteci Ahmet Tunagür, aşı kimliğinde uyruğunun Afganistan yazdığını fark etmişti. Şaşkınlık yaşayan Tunagür, “Kimin aklına gelir ki, insanın hayatını kilitleyecek bir sorunla karşı karşıyayız ” ifadelerini kullanmıştı.

Kendisine okurları tarafından da çok sayıda mail geldiğini belirten Tunagür, “Okurlardan ‘Bende de Afganistan yazıyor’ diye çok sayıda mail geldi. Hiç tanımadığım okurlar yazıyor. Onlar da bilmiyor ne yapacaklarını” demişti.

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