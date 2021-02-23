‘Bir yerlerimle gülerim’ mahkemeye göre hakaret, AYM’ye göre özgürlük

Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü konusunda emsal bir karara daha imza attı. Karar metninde ismi açık olarak yazılmayan ancak “O dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Mut Belediye Başkan Adayı ve Mersin Milletvekili adayı” olarak nitelendirilen yerel siyasetçi, 2015 yılında 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in öldüğü gün Facebook'ta bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“7'nci Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren: Ebediyete intikal etti. Hakkında çok sözler edildi Kenan Evren paşanın. (…) Subaylık yapıp Kararnamemde de imzası olan 7'nci Cumhurbaşkanımız Kenan Evren'e Yüce Rabbimden Rahmet Diliyorum. Mekanı Cennet Olsun.”

Bu paylaşıma tepki gösteren CHP’ye oy verdiği anlaşılan sade vatandaş Metin Çapar ise cevaben şunları yazdı:

“Bir partili olarak bu açıklamanıza bir yerlerimle gülerim. Bu ne siyaset bilmezliktir. Bu politikanızla siz bitmişsiniz ve arkanızdan rahmet okuyan yok.”

Yerel siyasetçinin şikayeti üzerine, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Metin Çapar'a, hakaret suçundan 1740 TL adli para cezası verdi. Çapar dosyayı AYM'ye taşıdı.

AYM kararında şu ifadelere yer verildi:

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine,

Başvurucu Metin Çapar'a net 2 bin TL manevi tazminat ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

“İFADE HÜRRİYETİ ŞOK EDİCİ, RAHATSIZ EDİCİ OLANLAR İÇİN DE GEÇERLİDİR”

AYM kararında şu tespitler yapıldı:

Müştekinin 12 Eylül 1980 tarihinde askeri darbe yaptığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesince müebbet hapis cezası verilen ancak temyiz aşamasında ölmesi nedeniyle davası düşürülen Kenan Evren hakkındaki övgü dolu ifadeleri başvurucu tarafından eleştirilmektedir.

Başvurucunun paylaşımı, seçmeni olduğu partiden milletvekili adayı olan müştekinin görüş ve düşüncelerinin siyasi olarak hatalı olduğuna ilişkin alaycı ancak hakarete varmayan ifadeler içermektedir.

Kullanılan dil ve üslubun muhatabı açısından rahatsız edici olduğu düşünülebilir. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin pek çok kararında benimsediği gibi demokratik bir toplumun zorunlu temellerinden olan ve toplumun ilerlemesi ve bireyin özgüveni için gerekli temel şartlarından birini teşkil eden ifade hürriyeti, sadece kabul gören veya zararsız yahut kayıtsızlık içeren bilgiler ya da fikirler için değil aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edici olanlar için de geçerlidir.

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