Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bir zamanlar taşkınlarıyla gündemdeydi! Kuraklık vurdu, kum adacıkları oluştu

Edirne'de kaydedilen görüntüler kuraklığın tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Kentte su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde adacıklar oluştu. Tunca Nehri'nin bir kısmında ise yosunlar yüze çıktı.

Güncellenme: 23:18, 23/07/2021
HaberlerGündem
Bir zamanlar taşkınlarıyla gündemdeydi! Kuraklık vurdu, kum adacıkları oluştu

Nehirlerin beslendiği Bulgaristan ve Edirne’de yağışların azlığı nedeniyle su seviyesinde düşüş oldu. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca Nehri’nin debisi Suakacağı İstasyonundaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Nehir debisindeki düşüşün en iyi gözlendiği yerlerden biri de Tunca Köprüsü oldu. Köprü civarında nehrin bazı kesimlerinin yüzeyinde yosunlar görüldü, su altındaki bitkiler ortaya çıktı.

BİR ZAMANLAR TAŞKINLARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Bir zamanlar nehir taşkınlarıyla gündeme gelen Tunca Nehri’nin yatağı büyük oranda susuz kaldı.

Meriç Nehri’nin debisi ise Kirişhane İstasyonu’nda yapılan ölçümde saniyede 55 metreküpe düştü.

Meriç Nehri’nde ise debinin düşmesi nedeniyle kum adacıkları oluştuğu görüldü. İHA

 

İlginizi ÇekebilirEn fazla yağış alan ikinci şehirde kuraklık tehlikesiEn fazla yağış alan ikinci şehirde kuraklık tehlikesiİlginizi ÇekebilirKuraklık ve seller emIsyon kaynaklıKuraklık ve seller emIsyon kaynaklı
Yayınlanma Tarihi:23:04,