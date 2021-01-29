Biri yan yattı, diğeri kara saplandı

Van’ın Gevaş ilçesi Balaban mevkii Aydınocak Mahallesi yolunda kaza yapan ambulansın imdadına Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Ambulanstaki sağlık ekipleri kazada yara almadan kurtulurken, yan yatan ambulans ise uzun uğraşlar sonucu düzeltilerek yol kenarına çekildi.
HASTA TAŞIRKEN KARA SAPLANDI
Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kepez mahallesinden hasta nakleden 38 AEN 127 plakalı 112 aracı, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kara saplanarak yan yattı.
Ekiplerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi sonrasında hasta için başka bir ambulans gönderilerek hastaneye nakledilmesi sağlandı. (İHA)