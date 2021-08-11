Birinin 64, diğerinin ise 47 suç kaydı var!

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 49 danışmanla görev yapıyor. Bunlardan Arif Barata hakkında 47 suç kaydı, Metin Çamlı hakkında 64 suç kaydı var. Metin Çamlı, resmi belgede sahtecilikten 1 yıl hapis yattı. Et-süt birliklerini yönetiyor. Arif Barata da ihaleye fesat karıştırmak ve hırsızlıktan cezaevine girdi... Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor.

HAYATI ARIGAN

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Antalya ve Muğla başta olmak üzere Türkiye genelinde binlerce hektar ormanlık alan yandı… Havadan yeterince müdahale edilememesi üzerine şimşekleri üzerine çeken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin iki danışmanının “suç makinesi” oldukları ileri sürüldü. SÖZCÜ'ye konuşan AKP'li bir kaynak Pakdemirli'nin 49 danışmanı bulunduğunu, bunlardan Metin Çamlı hakkından 64, Arif Barata hakkında da 47 suç kaydı bulunduğunu savundu…

9 AY CEZAEVİNDE YATTI

Danışman Arif Barata'nın suçlarını şöyle sıraladı: “İhaleye fesat karıştırmak suçundan 9 ay cezaevinde kaldı. Hırsızlık suçundan 3 buçuk ay ceza aldı. Kamu görevlilerini tehdit, yaralama suçundan 4 ay ceza yedi. Özel hayatın gizliliği ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan halen yargılamaları devam ediyor.” Arif Barata hakkında AKP'li eski Bakan Sema Ramazanoğlu da arsa alımı konusunda şikayetçi olduğu öğrenildi. AKP'den istifa ederek DEVA Partisi'nin kuruluşuna destek veren eski Bakanı Ramazanoğlu danışman mağdurlarından sadece bir tanesi…

‘DOĞRU BİR İNSAN DEĞİL'

Ramazanoğlu, Barata hakkında şöyle konuştu: “Bu benim şahsi meselemdi. Ortak tanıdığımız, güvendiğim insanlarla sorunumu çözdüm. Ama bu şahıs sıkıntılı birisi. Çok doğru bir insan değil. Bu tür insanlar her türlü kanalı, her türlü şeyi deneyerek bir yerlerde yer edinmeye çalışıyorlar. Orman bakanımız da bazı şeylerin farkındadır. Sonuna kadar olmayan yetkilerini, olamayan haklarını kullanmak konusunda sonsuz cüretkar insanlardır.” Pakdemirli'nin danışmanlarının durumundan AKP'li yöneticilerin de rahatsız olduğu, partinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zarar görmemesi için sustukları bilgisi de verildi…

Ömür boyu kamu hakkı yasaklısı

64 suç kaydı bulunan Metin Çamlı, danışmanlığını yaptığı Bakan Pakdemir'le çalışıyor. Resmi belgede sahtecilik suçundan 32 dosyası bulunan Çamlı, bir yıl cezaevinde yattı. İhale yasaklısı ve ömür boyu kamu haklarından yasaklı. Çamlı, bakan adına et-süt birlikleri ve damızlık birliklerini yönetip maaş alıyor.