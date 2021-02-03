Birleşmiş Milletler’den Boğaziçi açıklaması: Kınıyoruz

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMCHR), Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Melih Bulu protestoları sırasında gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması için çağrı yaptı:

* Barışçıl gösterilere katıldığı için gözaltına alınan öğrencilerin ve protestocuların derhal serbest bırakılması ve polisin orantısız güç kullanımına son vermesi çağrısında bulunuyoruz.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler aynı zamanda siyasilerin LGBT bireylerini hedef alan açıklamalarını da kınadığını duyurdu:

* Yetkililerin nefreti ve LGBT bireylere karşı ayrımcılığı teşvik eden homofobik ve transfobik açıklamalarını kınıyoruz.

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