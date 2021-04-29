Bisiklet meselesi yüzünden kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, saat 10.45 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden otomobil ile bisiklete çarpma konusundan husumet bulunan Hasan S. ve Abdurrahman K. sokak ortasında rastlayınca tartışmaya başladı. Tartışma yerini kavgaya bıraktı. Öfkeli Abdurrahman K. belinden çıkardığı tabanca ile husumetlisi Hasan A.’ya 6 el ateş etti. Abdurrahman K. sonrasında kendine ateş etti.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Hasan S. ve Abdurrahman K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasan A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Abdurrahman K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)