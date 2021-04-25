Bitlis’te 4.1 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.20’de merkez üssü Hizan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 18.79 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Saat 12.39’da merkez üssü Hizan ilçesi olan ikinci bir sarsıntı meydana geldi. Yerin 6.41 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe yol açan depremlerde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER