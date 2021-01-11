Bitlis’te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Açıklama Bitlis Valiliği’nden geldi. Alınan yasak kararının 11 Ocak 2021 Pazartesi günü (bugün) saat 21.30'dan itibaren başladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Merkeze bağlı bulunan Kayalıbağ, Kaşıklı, Karaca, Aşağıçobansuyu, Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Sarıkonak, Konalga köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 21.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar ‘sokağa çıkma yasağı’ ilan edilmiştir.”

İlginizi Çekebilir Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?