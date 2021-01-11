Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güncellenme: 23:06, 11/01/2021
Haberler Gündem
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Açıklama Bitlis Valiliği’nden geldi. Alınan yasak kararının 11 Ocak 2021 Pazartesi günü (bugün) saat 21.30'dan itibaren başladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Merkeze bağlı bulunan Kayalıbağ, Kaşıklı, Karaca, Aşağıçobansuyu, Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Sarıkonak, Konalga köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 21.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar ‘sokağa çıkma yasağı’ ilan edilmiştir.”

İlginizi ÇekebilirSokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? İlginizi Çekebilirİçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Bitlis İçişleri Bakanlığı Pazartesi Terör terör örgütü