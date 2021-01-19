Bodrum Belediyesi kedi ve köpek maması alımı gerçekleştirecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek mal alımı, 10 Şubat tarihinde ve saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

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