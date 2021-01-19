Bodrum Belediyesi kedi ve köpek maması alımı gerçekleştirecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek mal alımı, 10 Şubat tarihinde ve saat 14.00'de gerçekleştirilecek.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6217745}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bodrum-belediyesi-kedi-ve-kopek-mamasi-alimi-gerceklestirecek-6217745');aip2('newsArticle', {"identifier":6217745,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bodrum-belediyesi-kedi-ve-kopek-mamasi-alimi-gerceklestirecek-6217745/","headline":"Bodrum Belediyesi kedi ve ku00f6pek mamasu0131 alu0131mu0131 geru00e7ekleu015ftirecek","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/19/iecrop/kopekmamasi_16_9_1611040462.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-19 10:14:32","dateModified":"2021-01-19 10:14:32","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":497}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bodrum-belediyesi-kedi-ve-kopek-mamasi-alimi-gerceklestirecek-6217745/');