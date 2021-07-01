Bodrum normalleşmeye çok sıcak başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde normalleşmenin ilk gününde aşırı sıcaklar etkisini gösterdi. Yaklaşık 40 derece hava ve 20 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü Bodrum'da yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

ELBİSELERİ VE ŞAPKA İLE DENİZE GİRDİLER

Bazı turistlerin aşırı sıcak hava nedeniyle elbiseleri ve şapkaları ile denize girdikleri görüldü. Bodrum sahillerinin eski günlerini aratmadığı görüntülerde birçok turist jet ski, banana ve paraşüt sporu yaptı, bazı turistler denizin içerisinde müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

NORMALLEŞMEYE BODRUM'DA BAŞLADIK

Ankara'dan iki gün önce yazlıklarına gelen evli ve iki çocuk annesi 48 yaşındaki Elvan Yeşilkürek “Ankara'dan aylardır birkaç kez dışarı çıkabildik. Salgın hepimizin yaşamını etkiledi, ancak yine de tedbiri elden bırakmamak gerekir. Plajlada mümkün olduğunca kalabalıktan uzakta durmaya çalışıyoruz, salgın tam bitmeden normalleşmede olmayacak, tatil uğruna yeniden salgına davetiye çıkarmayalım, Ankara'dan Bodrum'daki evimize geldik, normalleşmeye burada başladık” dedi.

Bodrumda hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artarak devam edeceği belirtildi.