Bodrum tam kapanmayı böyle yaşıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi tam kapanma nedeniyle büyük illerden göç almaya devam ediyor. Bugün de büyük illerden gelenleri polis ve bekçiler Bodrum'un girişindeki Yokuşbaşı, Torba, Lise ve Konacık kavşaklarında durdurarak sık sık izin ve seyahat belgesi kontrolü yaptılar.

Büyükşehirlerden gelen ancak seyahat belgesi almayan bazı vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

HAVA SICAKLIĞI 8 DERECE BİRDEN ARTTI

Bodrum'da bir ön önceye oranla hava sıcaklığının yaklaşık 8 derece birden artması ile yazlıklarında olanlar sahillere akın etti. Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Camel Beach plajındaki görüntüler yaz aylarını aratmadı. Onlarca kişi bol bol denize girdi, plajda güneşlendi, maske mesafe kuralları hiçe sayıldı. Güneşlenen ve denize giren bazı vatandaşların ise “Niye çekim yapıyorsunuz bu sıcak havada evde oturacak halimiz yoktu herhalde” diye tepki gösterdikleri görüldü.

Sahilden vatandaşların denize girip yüzdüğünü gören vatandaşlardan 45 yaşındaki Emine Aşık “Biz balkondayız bahçeye zor çıkıyoruz millet bütün gün denize giriyor, sanki bu salgını biz hiç yaşamadık, sanki yüzlerce insan her gün bu salgın nedeniyle yaşamını yitirmiyor” diyerek tepki gösterdi. Bazı vatandaşlarda denize girenlerle tartışarak maske ve mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi.

YAKLAŞIK 70 VATANDAŞ VE İŞYERİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Polis ekipleri deniz giren ve yüzen bazı vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Bodrum'da tam kapanma kurallarına uymayan yaklaşık 70 işletme ve vatandaşa cezai işlem uygulandığı belirtildi.